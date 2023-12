Gerichtsmedizin am seidenen Faden

Das Problem ist seit Jahren bekannt, passiert ist aber bis dato wenig bis nichts. Die Personalnot im Bereich der Gerichtsmedizin hat sich weiter verschärft.

Für Univ.-Prof. Fabio Monticelli, Leiter der Gerichtsmedizin an der Universität Salzburg, die auch für Obduktionen in Oberösterreich zuständig ist, hängt die gerichtsmedizinische Versorgung in Österreich sogar am seidenen Faden.

„Es wird immer schwieriger, ausgeschriebene Stellen zu besetzen“, erläutert der Experte im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Die Zahl der Gerichtsmediziner werde hierzulande immer weniger, ausgebildete Fachärzte würden abwandern, weil es anderswo bessere Konditionen gebe.

Verzögerte Ermittlungen

Infolge des Mangels an Gerichtsmedizinern müssen die Staatsanwaltschaften oft Monate auf Gutachten zur Obduktion warten, die Ermittlungen verzögern sich.

Wurden im Jahr 2004 noch 16.747 Obduktionen durchgeführt, waren es im Vorjahr laut Statistik Austria nur noch 6821. Der Anteil der gerichtlich angeordneten Obduktionen, also um Fremdverschulden auszuschließen, liegt bei 17 Prozent.

Experten schätzen, dass bei Tötungsdelikten wie Mord, Totschlag oder fahrlässiger Tötung das Verhältnis von erkannt zu unerkannt bei eins zu zwei liegen dürfte. 1984 wurden durch Obduktionen noch 112 Bluttaten entdeckt, 2021 waren nur mehr 32 solcher Treffer zu verzeichnen.

