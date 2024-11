Gipfelkreuz aus Halterung gerissen und schwer beschädigt

Bisher unbekannte Täter rissen zwischen dem 22. und 25. Oktober 2024 das Holz-Gipfelkreuz vom Gipfel des „Lärlkogel“ (969m) in Traunkirchen gewaltsam aus der Halterung, wodurch dieses total beschädigt wurde.

Auch die Halterung aus Metall wurde durch die große Krafteinwirkung verbogen. Nachdem es bis 18. November verschwunden war, wurde es am 19. November am Fahrbahnrand der Hochsteinalm-Forststraße, an einem Baum angelehnt, aufgefunden.

Von der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei Gmunden werden Erhebungen wegen schwerer Sachbeschädigung geführt – Hinweise (auch anonym) bitte telefonisch unter 059133/4100 oder per E-Mail an pi-o-gmunden@polizei.gv.at.