Glanzvoller Jubiläums-Auftakt mit der Buchpräsentation „20 Jahre – 20 Stimmen“

In Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik sowie vieler ABPU-Wegbegleiter(innen) präsentierte Rektor Martin Rummel kürzlich die anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Universität erschienene Publikation „20 Jahre – 20 Stimmen“ in der ABPU Linz. Umrahmt wurde die Präsentation mit ausgewählten Beiträgen von Studierenden und Lehrenden. Protagonist(inn)en der Universitätswerdung, darunter Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer, Gründungsrektor Univ.-Prof. i. R. Reinhart von Gutzeit, Rektorin a. D. Prof. Ursula Brandstätter sowie Univ.-Prof. i. R. Michi Gaigg gaben kurzweilig Einblick in die Zeit der Universitätswerdung und die frühen Jahre der Anton-Bruckner-Universität. Eine weitere Gesprächsrunde rund um Landeshauptmann Thomas Stelzer, mdw-Rektorin Ulrike Sych und Franz Harnoncourt widmete sich schließlich dem Blick in die Zukunft.