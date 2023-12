Glasflaschenwurf während Fest in Eggerding: Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag wurde eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Ried bei einem Fest in Eggerding schwer verletzt, als ein unbekannter Täter eine Glasflasche vom ersten Stock des Veranstaltungssaals in die feiernde Menge warf.

Das Opfer wurde dadurch am Kopf getroffen und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Ried eingeliefert werden.

Die Polizeiinspektion Suben hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, dazu auf, sich unter der Telefonnummer 059133/4277 zu melden.