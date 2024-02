Goldhaubenfrauen helfen mit über einer halben Million Euro

Helfen, dort wo Hilfe gebraucht, wird, das hat sich die OÖ. Goldhaubengemeinschaft auf ihre Fahnen geheftet. Das ganze Jahr über wird dafür bei verschiedenen Aktionen Geld gesammelt.

Im Jahr 2023 ist dabei besonders viel zusammengekommen, wie Landesobfrau Martina Pühringer bei der Frühjahrstagung der Bezirksobfrauen sagte: Insgesamt waren es 652.585 Euro, um rund 100.000 Euro mehr als im Jahr 2022.

Das Geld wurde etwa bei Veranstaltungen, Sammlungen, Liebhabermärkten, Benefizkonzerten und beim Verkauf von Mehlspeisen und anderen Köstlichkeiten gesammelt.

Rasche, unbürokratische Hilfe

„Wir helfen unseren Landsleuten in Not schnell und unbürokratisch. Bei Schicksalsschlägen und Notfällen können wir das Leid so ein wenig lindern. Auch sozial-karitative Organisationen konnten wir mit unserer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen“, so Pühringer.

Die Goldhaubengemeinschaft beweise damit wiederum ihre Stärke als eine der bedeutendsten Frauenbewegungen in Oberösterreich.