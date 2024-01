Gorilla-Nachwuchs in Prag: Papa kam aus dem Zoo Schmiding

Der Zoo in Prag freut sich über seltenen Nachwuchs bei den Gorillas. Das zehn Jahre alte Gorillaweibchen Duni brachte am Dienstag kurz nach 21 Uhr ihr erstes Junges zur Welt, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte.

„Die Geburt verlief schnell, und obwohl Duni Anfängerin war, schaffte sie alles ohne die geringsten Schwierigkeiten“, sagte Zoodirektor Miroslav Bobek. Das Jungtier habe schon in der Nacht nach der Geburt Muttermilch getrunken.

Vater Kisumu war im Herbst 2022 übersiedelt

Besucher werden den Gorilla-Nachwuchs bereits in den nächsten Tagen sehen können, Fotografieren wird aber aus Rücksicht auf die Menschenaffen verboten sein. Das Geschlecht des Neugeborenen ist noch nicht bekannt.

Sein Vater ist der 26 Jahre alte Kisumu. Er war im September 2022 aus dem Zoo Schmiding in Oberösterreich nach Prag gekommen. Das Gorillaweibchen Kijivu ist den Angaben zufolge ebenfalls trächtig von ihm.

Westliche Flachlandgorillas sind laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN vom Aussterben bedroht. Die Zahl der Tiere in freier Wildbahn gehe zurück. In der Natur lebt diese Gorilla-Art in den Regenwäldern und Sumpfgebieten Zentralafrikas. Der Prager Zoo gehört seit langem zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Tschechien.