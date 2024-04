Gottesdienst und bunter Festakt zum 100-Jahr-Dom-Jubiläum

Nach dem Tag der offenen Tür am Samstag, dem 27. April, steht der Sonntag, der 28. April, im Linzer Mariendom ganz im Zeichen der Liturgie.

Anlässlich des 100-Jahr-Jubliäums wird um 10 Uhr ein Familiengottesdienst gefeiert und um 14 Uhr folgt der Festgottesdienst „100 Jahre Mariendom“ mit Bischof Manfred Scheuer. Aufgeführt wird die Messe in d-Moll von Anton Bruckner.

Im Anschluss gibt es ein buntes Programm, mit Musik und Speis & Trank am Domplatz.

62-jährige Bauzeit

Am 1. Mai 1862 wurde – initiiert durch Bischof Franz Joseph Rudigier – der Grundstein für den Mariendom in Linz gelegt. Das Bauprojekt war in dieser Zeit das größte in ganz Europa und stellte sowohl technisch als auch logistisch eine Meisterleistung dar.

Beeindruckend ist, dass der Bau ausschließlich aus vom Dombauverein gesammelten Spenden von Gläubigen finanziert wurde. Nach 62-jähriger Bauzeit wurde die größte Kirche Österreichs am 29. April 1924 geweiht.

2024 wird daher 100 Jahre Mariendom gefeiert. Der Dom ist als Bischofskirche ein wesentlicher Kristallisationspunkt und Leuchtturm der Katholischen Kirche in Oberösterreich.

Er ist ein wichtiger liturgischer Raum, ein Ort der Spiritualität, aber auch ein wesentliches Kunst- und Kulturdenkmal für das Bundesland. Der Mariendom steht für eine engagierte und lebendige Kirche mit kraftvollen Visionen.