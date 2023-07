Grab aus der Eisenzeit entdeckt

Erstaunlich: Forscher fanden in Hallstatt auch Stoffreste

Ein unversehrtes Grab aus der frühen Hallstattzeit (8. bis 7. Jhdt. v. Chr.) wurde von Archäologen des Naturhistorischen Museums (NHM) bei Analysen im Zuge des Baus eines Steinschlag-Schutzes für den Ort Hallstatt (Bezirk Gmunden) entdeckt.

Insgesamt sei der Erhaltungszustand des neuen Fundes „bemerkenswert“, so Johann Rudorfer von der Prähistorischen Abteilung des NHM.

Besonders ist, dass im Grab auch Textilreste gefunden wurden. So konnte man erstmals nachweisen, dass sich die sterblichen Überreste in einem Behälter in Form eines Stoffsäckchens befanden.