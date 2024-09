Gratis-Bim an Samstagen zu den Geschäftszeiten in der Linzer Innenstadt

Shoppen, Bummeln, Kultur und Gastronomie genießen oder einfach eine angenehme Zeit in der City verbringen – die Linzer Einkaufsstraßen, allen voran die Landstraße, machen die Linzer Innenstadt zu einem pulsierenden Zentrum. So zählt die Landstraße nicht umsonst seit Jahren zu den am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen Österreichs.

Ab 14. September bis 28. Dezember haben Linzer und Besucher nun die Möglichkeit, die Straßenbahnen der Linz AG Linien zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Biegung während der Geschäftsöffnungszeiten (9 bis 18.30 Uhr) an Samstagen zum Nulltarif zu benutzen. Innerhalb der Aktion ist für alle Menschen die Nutzung der Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 zwischen den beiden Haltestellen kostenfrei. Die Aktion ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Linz und dem Linzer City-Ring (LCR).

„Mit der Verbindung von Mobilität, Klimaschutz und wirtschaftlicher Belebung unterstreicht die Stadt Linz ihren Anspruch, eine moderne und lebenswerte Stadt zu sein, die auf innovative und nachhaltige Lösungen setzt, um einerseits die Lebensqualität ihrer Bürger zu verbessern und andererseits die Attraktivität unserer Innenstadt für Menschen von außerhalb auszubauen. Ähnliche Angebote aus anderen Städten haben uns ermutigt, dieses Pilotprojekt umzusetzen“, erklärt die geschäftsführende Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.

„Der Linzer City-Ring ist ständig bestrebt, das Einkaufen und Verweilen in der Linzer Innenstadt in angenehmer Weise zu verbessern. Mit der Gratisbenutzung der Straßenbahn gelingt es, die Besucher schneller und stressfrei an die Ziele zu bringen“, sagt Matthias Wied-Baumgartner, Obmann des Linzer City-Rings.

Kein spezielles Ticket erforderlich

„Das ‚Nixi-Ticket‘ ist eine tolle Aktion für die gesamte Linzer Innenstadt. Shoppen, Kultur, Gastro oder einfach chillen – und das ohne lange Parkplatzsuche. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher an den Samstagen“, lädt City-Managerin Ursula Fürstberger-Matthey zur Nutzung des Angebots ein.

Klaus Dietrich, Vertriebsleiter Linz AG Linien ergänzt: „Nicht nur, aber insbesondere für Öffi-Neulinge bietet das Projekt die Möglichkeit, die Vorzüge eines stressfreien Stadtbesuchs kennenzulernen. Wenn durch die Aktion auch die Begeisterung bzw. der Zuspruch für den öffentlichen Verkehr gefördert werden kann, freut uns das.“

Das Angebot gilt ausschließlich für Straßenbahnen und allfälligen Schienenersatzverkehr für die Linien auf dieser Strecke und bezieht keine anderen öffentlichen Verkehrsmittel wie Busse oder die Pöstlingbergbahn mit ein. Ein spezielles Ticket ist dafür nicht erforderlich.

Im Aktionszeitraum 14. September bis 28. Dezember finden zahlreiche Events in Linz statt. Durch das kostenfreie Öffi-Angebot an Shopping Samstagen sollen mehr Menschen motiviert werden, bequem und umweltfreundlich zu Veranstaltungen, etwa dem Urfahraner Markt, dem Internationalen Brucknerfest, den Weihnachtsmärkten sowie zahlreichen Advent-Veranstaltungen in der Innenstadt zu reisen.