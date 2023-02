Grill & Chill auf der Piste

Zwei der besten ihres Fachs zeigten am Sonntag auf der Höss in Hinterstoder ihr Können. Im Mittelpunkt bei „Grill & Chill“ powered by Napoleon Grills stand Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek. Er vermittelte mit viel Humor den Gästen bei der Bärenhütte wertvolle Tipps und Tricks für das Grillen im Winter und reichte gratis Kostproben vom Alpenvorlandrind. Genau beobachtet wurde er dabei von Michaela Dorfmeister, ihres Zeichens Ski-Doppelweltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin. Im Bild (v. l.): Hiwu-Vorstand Helmut Holzinger, Adi Matzek und Michaela Dorfmeister