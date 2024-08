Großbrand auf Bauernhof in Kefermarkt durch Blitzschlag

In den frühen Morgenstunden des Dienstags wurde ein Bauernhof in Kefermarkt (Bezirk Freistadt) von einem Großbrand heimgesucht, nachdem ein Blitz in den Giebel des Heubodens einschlug.

Der Brand entwickelte sich rasch zu einem Vollbrand, doch dank des schnellen Einsatzes von 13 Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich erfolgreich verhindert werden.

Im Stall des Hofes befanden sich 30 Schweine und rund 60 Rinder, von denen die meisten gerettet werden konnten, auch wenn einige der Tiere Brandwunden erlitten. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbestimmt.