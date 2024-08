Großbrand auf Bauernhof in Sankt Thomas am Blasenstein

In der Nacht auf Donnerstag wurden Einsatzkräfte zu einem Großbrand auf einem Bauernhof in Sankt Thomas am Blasenstein im Bezirk Perg gerufen.

Kurz vor 3 Uhr ging die Alarmmeldung ein, woraufhin die höchste Alarmstufe drei ausgelöst wurde. Rund 250 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer, das das Wirtschaftsgebäude vollständig erfasst hatte.

Laut Victor Vogelsang, Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Perg, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude weitgehend verhindert werden. Der Brand befindet sich mittlerweile unter Kontrolle.

Im Stall befanden sich rund 60 Kühe, die ersten Informationen zufolge alle gerettet werden konnten. Der Landwirt, der den Brand entdeckt hatte, verletzte sich bei den Löscharbeiten und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Problem war die Löschwasserversorgung aufgrund der abgelegenen Lage des Gebäudes, weshalb Löschwasser aus anderen Gemeinden herangeschafft werden musste. Der Brandherd soll sich im Bereich des Heulagers befunden haben.