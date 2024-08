In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Sägewerk in Peilenstein im Mühlkreis zu einem folgenschweren Brand.

Gegen 21:52 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus und zwei Feuerwehren wurden umgehend alarmiert.

Lesen Sie auch

Kurze Zeit später erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe auf Drei. Dreizehn Feuerwehren sind aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt. Rotes Kreuz und Polizei sind ebenfalls vor Ort, um Unterstützung zu leisten.