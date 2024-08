Großbrand in Fraham: Elf Feuerwehren im Einsatz

Am Montagabend brach in einem landwirtschaftlichen Objekt in Fraham im Bezirk Eferding ein Großbrand aus.

Die Feuerwehr wurde um 23:22 Uhr gerufen und aufgrund der Schwere des Brandes wurde sofort Alarmstufe 2 ausgelöst.

Elf Feuerwehren aus der Region, darunter die Feuerwehren aus Alkoven, Aschach an der Donau, Eferding, Fraham, Gallsbach-Dachsberg, Hinzenbach, Polsing, Pupping, Scharten, Steinholz und Wels, wurden mobilisiert, um die Flammen zu bekämpfen.

Zum Zeitpunkt der Alarmierung zog zudem ein schweres Gewitter über die Region, was die Vermutung aufkommen lässt, dass ein Blitzeinschlag den Brand verursacht haben könnte.