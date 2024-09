Großbrand in Hinterstoder: Ferienhaus beschädigt

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Großbrand in einem Ferienhaus in Hinterstoder gerufen.

Das Feuer breitete sich schnell aus unbekannten Ursachen auf den gesamten Innenbereich und den Dachstuhl aus. Zur Bekämpfung des Brandes waren vier Feuerwehren vor Ort, die eine Löschwasserzubringerleitung aus der Steyr organisierten.

Ein lokaler Landwirt unterstützte die Löscharbeiten, indem er sein Güllefass als Wasserpuffer zur Verfügung stellte. Trotz der extremen Hitze konnte der Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und „Brand aus“ gemeldet werden.

Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen. Während des Einsatzes war die Stodertallandesstraße vollständig gesperrt; eine Umleitung wurde über Vorderstoder eingerichtet.