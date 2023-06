Großbrand in oberösterreichischer Tischlerei wurde gelegt

Ein Großbrand mit Millionenschaden in einem Tischlereibetrieb Dienstagabend in Taufkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) ist gelegt worden.

Das haben die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Zeugen haben demnach beobachtet, wie der Täter in der Dunkelheit auf das Firmenareal gefahren ist und einen Holzstapel mithilfe einer brennbaren Flüssigkeit angezündet hat, teilten die Ermittler am Donnerstag mit.

Die Zeugen schlugen nach ihrer Beobachtung gleich Alarm. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude aber bereits komplett in Flammen. 23 Freiwillige Feuerwehren rückten zum Großeinsatz aus.

Ein Übergreifen auf das Nachbarareal konnte zwar – abgesehen von einigen zerborstenen Fensterscheiben – verhindert werden, der Schaden an der Tischlerei liegt aber im siebenstelligen Bereich. Laut den Zeugen sei der Brandstifter nach der Tat mit einem Auto weggefahren.