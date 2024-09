Große Wertschätzung für ehrenamtliche Arbeit im Bezirk Linz Land

Bei bestem Wetter und guter Laune fand dieser Tage ein Dankesfest des Seniorenbundes Linz-Land statt, zu dem alle ehrenamtlichen Funktionäre eingeladen waren. Im Mittelpunkt dieses Dankesfestes, mit rund 230 Besuchern, standen die Sprengelbetreuerinnen und Sprengelbetreuer.

Die Sprengelbetreuer sind die Brücke zu den rund 4.800 Mitgliedern im Bezirk Linz-Land und betreuen diese bestens. Egal, ob bei der Hilfe für pflegebedürftige Senioren, bei der Unterstützung am Smartphone oder im einfachen Gespräch, um Einsamkeit zu verhindern, die Sprengelbetreuerinnen und Sprengelbetreuer, sowie alle Funktionärinnen und Funktionäre des Seniorenbundes sind immer zur Stelle, organisieren viele Gemeinschaftsaktivitäten und unterstützen, wo sie nur können.

„Herzliche Gratulation an den Seniorenbund Linz-Land, allen voran an Bezirksobfrau Josefine Richter, für die Veranstaltung dieses gelungenen Festes. Sie sind nicht nur der Motor und die Initiatoren für das vielfältige Angebot des OÖ Seniorenbundes, sie sind auch Motor für unsere Gesellschaft. Mit diesem Fest zeigt der Seniorenbund Linz-Land eine große Wertschätzung gegenüber der vielen geleisteten ehrenamtlichen Arbeit“, so die Dankesworte von Landesgeschäftsführer Franz Ebner.