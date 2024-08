Großeinsatz bei Bränden von Holzstößen im Mühlviertel

In Altenberg bei Linz mussten am Dienstagabend zwei separate Brände umfangreiche Feuerwehreinsätze nach sich ziehen. Der erste Vorfall ereignete sich um 21:45 Uhr im Ortsteil Stratreith, wo ein Holzstoß in Brand geriet.

Die Feuerwehren Altenberg und Oberbairing konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen, unterstützt von lokalen Landwirten, die Löschwasser bereitstellten.

Kurze Zeit später, gegen 22:15 Uhr, wurde ein weiterer Alarm für einen Brand in Edt ausgelöst. Dieses Mal stand ebenfalls ein Holzstoß in Flammen, der bereits auf den benachbarten Wald übergegriffen hatte.

Dank sofortiger Alarmstufenerhöhung und dem schnellen Einsatz von acht weiteren Feuerwehren sowie den ebenfalls helfenden Landwirten konnte auch dieser Brand eingedämmt werden. Insgesamt waren rund 180 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Brände wurden gegen Mitternacht größtenteils kontrolliert, niemand wurde verletzt. Die Brandursachen werden aktuell von der Polizei untersucht.