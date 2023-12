Am Donnerstag in der Früh kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Plesching, wo ein Brand in einer Firmenlagerstätte ausgebrochen war.

Das Feuer breitete sich auf etwa sechs Meter Festholz aus, bevor es von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Plesching und Lachstatt erfolgreich gelöscht werden konnte.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, während der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden kann. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand laufender Ermittlungen.