Großeinsatz bei Brand in Trattenegg

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Trattenegg bei Schlüßlberg. Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen löste den Alarm aus.

Die ersten Feuerwehren wurden um 07:21 Uhr alarmiert. Unter ihnen befanden sich die Einheiten aus Schlüßlberg, Schnölzenberg, Tegernbach, Enzendorf, Gallspach, Grieskirchen und Kematen am Innbach.

Kurze Zeit später rückten auch die Kräfte aus Sulzbach und Kallham aus. Die Feuerwehr Bad Schallerbach schloss sich um 07:51 Uhr den laufenden Löscharbeiten an.

Dichte Rauchwolken, die über dem betroffenen Gebiet aufstiegen, waren weithin sichtbar und zeugten von der Intensität des Brandes. Trotz der winterlichen Bedingungen, die die Einsatzbedingungen zusätzlich erschwerten, wurde der Brand bekämpft. Glücklicherweise liegen bislang keine Berichte über Verletzte vor.