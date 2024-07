Großeinsatz im Mühlviertel: 16 Feuerwehren kämpften gegen Brand

Am Samstagabend ergriff ein heftiger Brand ein Wohnhaus in Buchholz bei Neusserling, in der Gemeinde Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung).

Der Brand war aufgrund starker Rauchentwicklung weitum sichtbar. Insgesamt waren 16 Feuerwehren vor Ort, die einen umfassenden Außenangriff mit mehreren C-Rohren durchführten.

Besonders herausfordernd gestaltete sich die Zufahrt und Koordinierung der Einsatzkräfte, da das Haus am Ende einer Sackgasse direkt neben einem Wald liegt, welcher jedoch erfolgreich vor dem Feuer geschützt werden konnte. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.