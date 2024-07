Großes Engagement von Musik-Mittelschülern für die Krebshilfe

Die Musik-Mittelschule Neufelden fördert Talent und Bewegung. Aber es wird auch die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert. Bei der Hoffungsrunde der Krebshilfe Oberösterreich liefen die Schüler nicht nur 2277 Runden, sie liefen auch fleißig, um Sponsoren für ihre gedrehten Runden zu akquirieren. Sensationelle 12.712,70 Euro haben die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise eingespielt

Schulleiterin Doris Rothbauer konnte gemeinsam mit den Schülern, Lehrern und Eltern eine besonders große Spendensumme an die Krebshilfe überreichen. Die fleißigen Läufer und Spendensammler haben im Rahmen des Musikalischen Abends am 1. Juli 2024 mit einem wunderbaren Musikprogramm begeistert, aber auch mit ihrem sozialen Engagement.

„Die Begleitung und Unterstützung von Krebspatientinnen und -patienten und deren Angehörigen ist Mission und Passion der Krebshilfe“, so die Leiterin der Beratungsstellen der Krebshilfe OÖ., Monika Hartl: „Unser multiprofessionelles Team hilft den Betroffenen dabei, die herausfordernde Lebenssituation, die durch eine Krebserkrankung entsteht, bestmöglich zu bewältigen.“

Ob psychologische Beratung, soziale Fragen, Ernährungstherapie, onkologische Nachsorge und Pflege – es werde alles getan, um dort anzusetzen, wo der Schuh besonders drücke. Und das unbürokratisch, schnell und vor allem auch kostenlos.

Mehr als 4.000 Beratungen werden durch Spenden ermöglicht

Durch die Spenden werden rund 4.000 persönliche Beratungen im Jahr ermöglicht, denn die Krebshilfe finanziert das gesamte Hilfsangebot ausschließlich durch Spenden. Ebenso wird viel in Vorsorge- und Früherkennungsprojekte, wie zum Beispiel Gesundheitsvorträge an Schulen, investiert.

„Ich bin selbst in einem Chor und begeistert und sehr berührt, mit wie viel Enthusiasmus musiziert wird und sich die Musik-Mittelschule Neufelden für die Hilfe anderer einsetzt. Ohne solch großartige Unterstützer könnten wir nicht so vielen Menschen in der Zeit der Krebserkrankung Hoffnung und Zuversicht geben“, ist Hartl erfreut.