Grundlegende Tipps für Bergtouren und fürs Klettern

In den Ferien lockte es so manche Familie in die heimischen Berge, Wanderurlaub ist angesagt. Andere wollen eher auf einem Klettersteig hoch hinaus. Die Bergrettung hat vor allem in der Wandersaison vom Frühjahr bis in den Spätherbst alle Hände voll zu tun. Oft sind die Personen, die einen Notruf absetzen, zu unerfahren, haben die Tour zu wenig geplant oder sie sind schlecht ausgerüstet. Der Tourismusverband Attersee-Attergau hat Johann Resch von der oberösterreichischen Bergrettung befragt, worauf es in Sachen Sicherheit am Berg ankommt.

Wetter beobachten

Am Berg sollte man das Wetter stets im Auge behalten. Ein Gewitter kann vor allem in einem Klettersteig zu einer tödlichen Gefahr werden, da man durch das Stahlseil immer einen Blitzableiter in seinen Händen hält.

Im Zweifelsfall gilt es auf Nummer sicher zu gehen und die Tour zu verschieben. Darüber hinaus sollte man stets auf die Ausrichtung der Bergwand achten und sich fragen, ob man während der Tour der prallen Sonne ausgesetzt ist oder sich auf der schattigen Nordseite befindet.

Wanderrouten checken

Vor dem Start der Wandertour Informationen über die geplante Route einzuholen, hat oberste Priorität. Dauer, Schwierigkeitsgrad und die Beschaffenheit des Bodens sowie das Wetter sind wichtige Indikatoren, die es vorab zu checken gilt.

Dabei lautet der Grundsatz: „Greife besser auf anerkannte Medien und Wanderführer zurück und verlasse dich nicht auf Social-Media-Tipps.“ Während der Tour sollte man stets auf den gekennzeichneten Wegen bleiben und keinen Müll hinterlassen.

Ausrüstung ist das A und O

Egal ob am Weg zur Alm oder zum nächsten Gipfelkreuz: Für Wanderer ist es unerlässlich, für ihre Touren auf eine entsprechende Ausrüstung zu setzen. Knöchelhohes sowie trittfestes Schuhwerk stellt dabei ein Muss dar.

Darüber hinaus kann es nie schaden, eine wasserfeste Bekleidung wie z.B. eine Regenjacke mitzunehmen, um gegen Wetterumbrüche gewappnet zu sein. Ausreichend Sonnenschutz und Verpflegung wie Wasser und Nahrung sollten stets fixe Begleiter sein.

„Selbstüberschätzung, schlechte Tourenplanung, schlechte oder mangelhafte Ausrüstung: Das sind die häufigsten Fehler und Ursachen, die zu Unfällen führen“, erklärt Johann Resch von der oberösterreichischen Bergrettung.

Er empfiehlt: „Mit leichten Touren beginnen, genug Zeit einplanen und früh losgehen. Kletteranfänger müssen einen Kurs besuchen, um den richtigen Umgang mit der Sicherung und der Technik zu erlernen.“

Richtiges Verhalten bei der Begegnung mit Weidevieh

Bei der Begegnung mit Weidevieh ist oberste Vorsicht geboten. Mutterkühe beschützen ihre Kälber, daher ist ein Aufeinandertreffen von Mutterkühen mit Hunden immer zu vermeiden. Sollte man unerwartet auf Kühe treffen, ist es daher wichtig, den Hund so rasch wie möglich anzuleinen und mit möglichst großem Abstand die Viehherde zu umgehen.