Gruppe nach Hitler-Gruß in Braunau am Inn angezeigt

Am Samstag wurden vier deutsche Staatsbürger in Braunau am Inn von der örtlichen Polizei angezeigt, nachdem sie im Zusammenhang mit dem Geburtstag Adolf Hitlers fragwürdige Handlungen vorgenommen hatten.

Die beiden Schwestern, 24 und 26 Jahre alt, zusammen mit ihren Lebensgefährten im Alter von 29 und 31 Jahren, legten weiße Rosen an der Geburtsstätte Hitlers nieder und posierten dort für Fotos.

Die 26-Jährige wurde dabei beobachtet, wie sie einen Hitlergruß machte, was zur sofortigen Festnahme und Vernehmung führte. Laut Aussage der Frau war der Gruß nicht ernst gemeint und wurde aus Spaß gemacht.

Jedoch fand die Polizei auf ihrem Mobiltelefon einen Chatverlauf, der nationalsozialistischen Inhalt umfasste. Dies hat zur Anzeige gegen alle Beteiligten bei der Staatsanwaltschaft Ried geführt.

Solche Vorfälle ziehen rund um den 20. April verstärkte Kontrollen nach sich, insbesondere in der Nähe des Hitler-Geburtshauses, um Verstöße gegen das Verbotsgesetz zu verhindern.