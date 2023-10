Gut jeder zehnte Brand auf einem Bauernhof ist gelegt

Hohes Gefahrenpotenzial in landwirtschaftlichen Betrieben – Mit einfachen Maßnahmen existenzbedrohende Schäden verhindern

Obwohl die Zahl der Bauernhöfe in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist, betrifft jeder fünfte Brand in Österreich einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und die entstehenden Schäden sind enorm.

„Im Mittelwert der Jahre 2012 bis 2021 kam es durchschnittlich zu 188 Bränden in der oö. Landwirtschaft, wobei die Schadenssumme bei rund 15 Mio. Euro lag“, sagte am Donnerstag Günther Schwabegger, Pressesprecher der Brandverhütungsstelle (BVS) OÖ, in einem Pressegespräch.

Vier Hauptfaktoren

Eine Auswertung der Brände mit Schäden von mehr als 500.000 Euro ergab, dass mehr als die Hälfte auf vier Ursachengruppen zurückzuführen ist. 20 Prozent gehen auf Elektroleitungen zurück, 15 Prozent entstehen im Bereich der Hackgutheizung, weitere elf Prozent werden durch Brandstiftung – vermutlich wegen der oft abgelegenen Lage – ausgelöst und neun Prozent durch elektronische Defekte bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Laut den Brandschutzexperten ist daher das Wissen über das hohe Gefahrenpotenzial in landwirtschaftlichen Betrieben wichtig. So gebe es eine Vielzahl an gelagertem leicht brennbaren Material, wodurch sich ein Brand, der im Kleinen beginnt, rasch zu einem großen Feuer ausbreiten kann.

Laut Schwabegger kann es etwa durch den Betrieb zu Verschmutzung und Schäden an Leitungen, Klemmen, Lampen oder anderen Teilen von elektrischen Anlagen kommen, die – falls nicht bemerkt oder behoben – zur Brandentstehung führen können. Daher sollten laut dem Experten Elektroinstallationen regelmäßig gereinigt und überprüft werden, ebenso wie der Fehlerstromschutzschalter.

Eine wirkungsvolle Vorsorge ist es auch, wenn Bauern ihre Traktoren und andere kraftstoffbetriebenen Fahrzeuge und Maschinen nur in Garagen abstellen. Und um es Zündlern schwer zu machen, sollte man keine brennbaren Materialien an Gebäude- außenwänden lagern, Bewegungsmelder installieren und Zugänge versperren.

Gute Absicherung wichtig

Um im Ernstfall nicht in eine existenzbedrohende Situation zu geraten, rät Otmar Nagl, Vorsitzender der ARGE Versicherungen und Chef der OÖ Versicherung, die Versicherungssummen auf Aktualität zu überprüfen.

So sollten installierte PV-Anlagen oder neu angeschaffte Maschinen unverzüglich gemeldet werden, damit diese im Schadensfall auch gedeckt sind. Weiters rät Nagl den Bauern zu Ausfalls- bzw. Betriebsunterbtrechungsversicherungen, weil Stillstände oft teurer kommen als der Schaden selbst.