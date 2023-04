Gutau rüstet sich für den Ansturm der Blaudruck-Fans

5000 Besucher werden am 7. Mai nicht nur wegen dem Kunsthandwerk, sondern auch wegen Unterhaltung und Kulinarik ins Mühlviertel kommen

Schon seit jeher faszinierte der Blaudruck, den die UNESCO 2016 zum Immateriellen Kulturerbe erklärte, die Menschen. Nirgends anders wird diese Technik so zelebriert wie in der Mühlviertler Gemeinde Gutau (Bezirk Freistadt), wo bis zum Jahr 1968 noch gewerblich gedruckt und gefärbt wurde.

Edle Textilien kaufen, selbst drucken

So werden sich am 7. Mai wieder 100 Aussteller aus fünf Ländern in der „Färbergemeinde“ treffen und beim Färbermarkt mit ihrem Blaudruck und ihrem Kunsthandwerk mehr als 5000 Besucher aus ganz Österreich, Bayern und Tschechien ins Mühlviertel locken.

Denn die Fans dieser alten Technik können nicht nur edle Textilien erwerben, sondern sich im Blaudruck-Museum inspirieren lassen oder in der Zeugfärberei unter Anleitung von Janina Wegscheider und Martin Lasinger beim Färben mit Indigo selbst Hand anlegen. Dazu gibt es ein buntes Programm mit Volkstanz, Modeschau, Platzkonzert, Wirtshausmusik in den fünf Gasthäusern des Ortes und natürlich den beliebten Krapfen.

„In Gutau haben wir aber noch viel mehr zu bieten, etwa den Vogelkundeweg und andere Wanderwege, Bogenschießen und Reitwege sowie eine Gastronomie, die auch am Sonntag offen hat“, sagte am Montag Bgm. Josef Lindner in seiner Funktion als Obmann des Verschönerungsvereines.

Die Ausweitung des Marktes auf zwei oder gar drei Tage wie bei anderen Standorten sei verkehrstechnisch nicht möglich, außerdem würde die Veranstaltung ausschließlich von bis zu 3000 ehrenamtlichen Helfern getragen.

Für Christian Naderer, Obmann des Tourismusverbandes Mühlviertler Alm Freistadt, seien immer mehr Menschen am Erleben an einem Tag interessiert, wofür der Färbermarkt eine gute Möglichkeit sei.

Der Färbermarkt geht von 8.30 bis 17 Uhr über die Bühne, der Eintrittspreis beträgt drei Euro.