Halloween hat für Kinder auch den Reiz der Verkleidung

Während das amerikanische Fest bei einigen Erwachsenen für Stirnrunzeln sorgt, ist es für Kinder und Jugendliche bereits ein echtes Jahreshighlight geworden. Halloween — das Fest zu Allerheiligen — ist für sie eine willkommene Gelegenheit, die triste Herbstzeit zu vergessen und die Durststrecke bis zur Weihnachtszeit erträglicher zu machen. Für manche Eltern ist der US-Kult jedoch ein wenig herausfordernd, deswegen gibt die Rat auf Draht Elternseite Tipps für ein erfolgreiches Fest.

Laut Magdalena Rankl, Beraterin der Rat auf Draht Elternseite, hat jedes Kind das Recht, Halloween zu feiern, wenn es das möchte. Auch wenn die Eltern nicht besonders positiv über das „importierte Brauchtum“ denken. „Es ist wichtig, darauf zu schauen, ob es dem Kind Freude oder eher Angst macht. Je nachdem kann man überlegen, ob und wie viel das Kind mitmachen will.“

Die Angebote seien immerhin gegeben und auch vielfältig: Nicht nur am 31. Oktober selbst, auch an den Tagen rund um Halloween finden in Österreich zahlreiche Veranstaltungen statt: Ob Kürbisschnitzen, Verkleiden und Schminken oder auch ein Lagerfeuer entfachen.

„Flexibler als Weihnachten“

„Während etwa Weihnachten oftmals durch Traditionen und hohe Erwartungen sehr eng festgelegt und stressig ist, kann Halloween viel flexibler gefeiert werden“, betont Rankl.

„Süßes, sonst gibt’s Saures“

Ein Höhepunkt, der im Rahmen des Halloween-Festes regelmäßig Kinderaugen zum Strahlen bringt, ist es, verkleidet und geschminkt auf „Beutezug“ von Haus zu Haus zu ziehen. Mit der Aufforderung „Süßes, sonst gibt’s Saures“ sammelt der Nachwuchs verschiedenste Naschereien ein. Als Elternteil ist man mitunter un- sicher, ob man es erlauben soll, an fremde Türen zu klopfen, um Süßes zu erbetteln.

Die Rat auf Draht Elternseite meint: „Es gibt kein pauschales Ja oder Nein auf diese Frage. Je vertrauter man mit der Nachbarschaft ist, desto eher wird es möglich sein, Kindern diese Selbstständigkeit zu erlauben“. Zwecks Begleitung, rät Rankl Eltern, vorab eine bestimmte Route festzulegen, das Kind selbst zu begleiten oder es losziehen zu lassen, wenn es draußen noch hell ist.

Ein Tipp ist auch, bei Haustüren auf die Halloween-Deko zu achten. Ist sie vorhanden, sei dies meist ein Hinweis darauf, dass das Einfordern von Süßigkeiten hier okay ist.