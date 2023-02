Hammerangriff vor JKU

Mit einem Hammer wurde am Dienstag um 12 Uhr ein 56-jähriger Professor der Linzer Johannes Kepler Universität aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in der Altenbergerstraße in Linz angegriffen.

Zu dem Angriff kam es vor dem Science Park. Ein 39-jähriger Mann schlug dem 56-Jährigen, nachdem dieser das Gebäude verlassen hatte, von hinten mit dem Werkzeug auf den Kopf und gegen den Oberkörper.

Lesen Sie auch

Danach ließ der Täter den Hammer fallen und flüchtete. Die sofort eingeleitete und intensive Fahndung mit mehreren Polizeistreifen war schnell erfolgreich, der 36-jährige Täter konnte gefasst und festgenommen werden.

Der 56-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Festgenommene zur Einvernahme ins Polizeianhaltezentrum Linz. Über das Motiv des Angreifers wurde vorerst nichts bekannt.