Handbremse nicht angezogen: Pkw rollte in einen Badesee

Weil er vergessen hatte, die Feststellbremse seines Pkw zu aktivieren, landete der Wagen eines 81-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Sonntag in den Morgenstunden in einem Badesee im Gemeindegebiet von Mining.

Der Mann fuhr gegen 7 Uhr durch das Gartentor eines eingezäunten Geländes und stieg danach aus dem Auto, um das Tor wieder zu schließen.

Daraufhin setzte sich der Pkw Richtung Badesee in Bewegung, stürzte über eine Böschung und landete im Badesee.

Dort trieb er noch etwa 25 Meter weiter, ehe er bis auf den Grund in drei bis vier Metern Tiefe versank. Mehrere Feuerwehren bargen das Wrack. Da keine Betriebsmittel ausgetreten sind, wurde das Gewässer glücklicherweise nicht verunreinigt.