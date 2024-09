Hauptaugenmerk der oö. Wehren liegt auf Sicherheitsvorkehrungen

In Oberösterreich befand sich die Feuerwehr am Donnerstag zwar in Alarmbereitschaft, doch noch herrschte „absolute Ruhephase“, was das Wetter anging. Es regnete zwar durchgängig, aber nur leicht. Die Böden und Flüsse können noch ausreichend Wasser aufnehmen und die Pegelstände waren im Normalbereich, sagte der Pressesprecher des Landesfeuerwehrkommandos, Markus Voglhuber, am Nachmittag. Das Hauptaugenmerk lag in Oberösterreich auf Vorsorgemaßnahmen.

Steyr appelliert, nicht in potenziellen Überflutungsgebieten zu parken

So hat etwa die Stadt Steyr wegen des prognostizierten Starkregens am Wochenende bereits dazu geraten, nicht in potenziellen Überflutungsgebieten wie dem Parkplatz bei der Schwarzen Brücke in Unterhimmel und in der Gegend hinter der Schwimmschule, die außerhalb der Hochwasserschutzmauer liegt, zu parken. Die Kommunalbetriebe der Stadt Steyr (KBS) haben ihre Teams verstärkt. Im Notfall können bei den KBS Sandsäcke befüllt werden, teilte die Stadt in einer Aussendung mit.

Das Innviertler Oktoberfest (11.-15. September) am Messegelände in Ried im Innkreis hat sicherheitshalber den kompletten Kindervergnügungspark in eine Halle verlegt. Vorbereitet sind auch die Organisatoren des European Peace Ride – einer Radtour mit 150 Teilnehmern, die am Freitag in Bad Ischl startet und über Linz und Pilsen in Tschechien nach Chemnitz, die Europäische Kulturhauptstadt 2025, führt. Ob bei dem erwarteten Wetter die gesamten 570 Kilometer gestrampelt werden können, ist ungewiss. Bei Bedarf werde man reagieren, notfalls stehen Busse bereit, so die Veranstalter.

Almabtrieb wird vielerorts vorgezogen

Auch der Almabtrieb wurde vielerorts vorgezogen. Jene Almbauern, deren Flächen höher als 1.000 liegen, haben in den vergangenen Tagen bereits ihr Vieh ins Tal gebracht, hieß es bei der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Jene in geschützten und tieferen Lagen, die auch Hütten zur Verfügung haben oder nahe an der Straße liegen, warten teilweise noch ab. Denn ausreichend Futter wäre noch vorhanden und könnte genutzt werden, wenn sich das Wetter wieder bessert.