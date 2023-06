Hausdurchsuchungen und Festnahmen bei rechtsextremer Gruppe in OÖ

Schlag gegen die Rockerkriminalität in Österreich: Wie das Bundesministerium für Inneres am Donnerstagvormittag informierte, wurden in den letzten Tagen mehrere Hausdurchsuchungen und Festnahmen bei einer rechtsextremen Gruppe in Oberösterreich durchgeführt.

Bei der Gruppe soll es sich um den Motorradclub „Bandidos“ handeln, der sich in Österreich breit machen wollte.

13 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt, bei denen große Mengen an Lang- sowie Kurzwaffen, Kriegsmaterial und illegale Suchtmittel sichergestellt wurden. Sechs Personen im Alter zwischen 31 und 50 Jahren wurden verhaftet. Gegen zwei weitere Personen wird ermittelt.

Mehr dazu in Kürze...