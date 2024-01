Haushaltshilfe in Linz-Land des Diebstahls überführt

Am Mittwoch wurde der Polizei in Linz-Land ein Bargelddiebstahl gemeldet, der sich in der Wohnung eines 75-jährigen Mannes zugetragen hat.

Nachdem der Mann am Dienstag eine Summe Bargeld von seinem Konto abgehoben und dieses in seiner Geldbörse verstaut hatte, vermisste er kurz darauf sieben 20-Euro-Scheine. Da die 27-jährige Haushaltshilfe zur Tatzeit anwesend war, schöpfte der Senior Verdacht und alarmierte die Behörden.

Durch ein cleveres Vorgehen des Bestohlenen, der die Seriennummern der Banknoten nach der Abhebung fotografisch festgehalten hatte, konnte die Polizei die entwendeten Geldscheine in der Tasche der Beschuldigten identifizieren.

Die Ermittlungen führten zu einem Geständnis seitens der Haushaltshilfe. Der Fall wird nun zur weiteren rechtlichen Klärung an die Staatsanwaltschaft übergeben.