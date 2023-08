Haustier überfahren: Wer einfach weiterfährt, macht sich strafbar

Für viele gehören Vierbeiner zur Familie, man teilt sich die Wohnung, vielleicht sogar das Bett. Umso größer ist der Schock, wenn einem auf der Autofahrt plötzlich ein Hund oder eine Katze vor den Wagen läuft.

Wie sich ein Fahrer in so einer Situation richtig verhält und welche Hilfe er leisten kann, erklärt ÖAMTC-Juristin Silvia Winklhamer: „Wie bei jedem Verkehrsunfall gilt: Mit dem Fahrzeug an einer sicheren Stelle anhalten und die Warnblinkanlage einschalten. Steht das Auto an einer unübersichtlichen Stelle, Warnweste anziehen und die Unfallstelle mit dem Pannendreieck absichern.“

Tierrettung anrufen oder selbst zum Tierarzt

Anschließend muss die Tierrettung alarmiert oder der Vierbeiner selbst zum Tierarzt gebracht werden. Der ÖAMTC rät, Hände und Arme zu bedecken, um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden.

Das Tier sollte in ein passendes Behältnis (Korb, Box) gegeben oder auf einer Decke transportiert werden. Lassen sich keine Lebenszeichen – bei Hunden und Katzen erfühlt man den Puls am besten an der Oberschenkel-Innenseite – feststellen, muss das Tier von der Straße entfernt werden.

Bei Fahrerflucht bis zu 7500 Euro Geldstrafe

„Es ist dringend ratsam, die Polizei zu informieren, wenn der Besitzer nicht in der Nähe des Unfallortes ist“, empfiehlt die ÖAMTC-Juristin.

„Wer das Haustier seinem Schicksal überlässt, macht sich der Fahrerflucht strafbar. Gibt es Zeugen, ist eine Anzeige wegen Tierquälerei nicht auszuschließen — darauf steht eine Geldstrafe von bis zu 7500 Euro.“