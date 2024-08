Heftige Verfolgungsjagd in Steyr endet mit Unfall

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es in Steyr zu einem dramatischen Vorfall: Ein 18-jähriger Bosnier entzog sich in seinem Pkw einem Anhalteversuch der Polizei und löste damit eine wilde Verfolgungsjagd aus.

Auf seiner Flucht durch die Stadt erreichte er massive Geschwindigkeiten und verlor schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto touchierte eine Lärmschutzwand, wurde daraufhin quer über die Fahrbahnen geschleudert und kam am Gehsteig zum Stehen.

Der junge Mann, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde dabei schwer verletzt auf die Rückbank geschleudert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er allerdings wieder bei Bewusstsein und erhielt sofort medizinische Hilfe.

Der Beifahrer, ein 21-jähriger Italiener, überstand den Unfall unversehrt. Gegen den Fahrer wurden mehrere Anzeigen erstattet, und eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben.