Weil er am 21. November 2021 im Zuge einer Demonstration von Corona-Maßnahmen-Gegnern am Linzer Hauptplatz vor mehreren Passanten mehrmals „Heil Hitler“ gerufen hatte, musste sich am Freitag ein 37-Jähriger am Landesgericht Linz verantworten.

Der Angeklagte wurde wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz schuldig gesprochen, er fasste rechtskräftig 15 Monate bedingte Haft aus.