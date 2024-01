Heimspiel für Jonglissimo mit „Lichter der Natur“-Show

Jonglierweltmeister treten im Jänner und Februar in Schärding, Gallneukirchen und Steyr auf

Für ihre Heimspiel-Tour haben sich die Jonglierweltmeister von Jonglissimo, die international auftreten, drei Orte in Oberösterreich mit einer speziellen Bedeutung für die Artisten ausgesucht.

Die Brüder Mitasch sind in Gallneukirchen aufgewachsen und haben zum Alten Hallenbad einen besonderen Bezug. „Es ist schon spannend, im großen Becken aufzutreten, in dem ich als Bub die ersten Schwimmversuche unternommen habe”, erzählt Manuel Mitasch, künstlerische Leiter von Jonglissimo.

In der neuen abendfüllenden Produktion „Radiance – Lichter der Natur” lässt Jonglissimo faszinierende Lichtphänomene der Natur, wie den strahlenden Sonnenaufgang, das zarte Leuchten der Glühwürmchen und die tanzenden Nordlichter in neuem Glanz erscheinen. Mit LED-Jonglage und kunstvollen Lichteffekten entführt Jonglissimo in eine Welt lumineszenter Träume.

Besucher erwartet eine Reise voller Magie und Mystik, mit eigens dafür komponierter Musik und einem innovativen, stimmungsvollen Lichtdesign. Ihre neue Produktion Radiance wurde bisher nur in der Schweiz und Deutschland aufgeführt.

Nun freuen sich die Jongleure Manuel Mitasch, Inga Schäfer, Daniel Ledel und Julius Preu darauf, auch dem heimischen Publikum ihre neueste Show zu präsentieren. Auftritte: Schärding, 12. Jänner um 19 Uhr, Gallneukirchen, 13. Jänner (Karten nur noch für die Zusatzvorstellung um 17 Uhr) und Steyr, 23. Februar um 19 Uhr.

Karten: www.jonglissimo.com/tickets/