Herrenloses Boot sorgte für Einsatz der Rettungskräfte

Am Freitag gegen 19.20 Uhr langte bei der Feuerwehr ein Notruf über ein herrenloses Boot im südlichen Teil des Traunsees ein.

Durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr und Wasserrettung konnte das Boot gesichert und an Land geschleppt werden. Aufgrund eines Ausweises, welcher sich an Bord des Fischerbootes befand, konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden.

Dieser befand sich wohlauf am Ufer und eine große Suchaktion konnte vermieden werden. Der Bootsbesitzer war am Vormittag zum Fischen auf den See ausgefahren und kam zu Mittag wieder nach Hause.

Eigentlich wollte er laut Landespolizeidirektion nachmittags nochmals ausfahren, änderte sein Vorhaben jedoch aufgrund der großen Hitze. Das Boot hatte er aus dem See gezogen. Weshalb dieses wieder in den See kam, konnte der 71-jährige Eigentümer nicht angeben.