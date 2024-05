Hilfswerk-Tourbus rollt mit dem Thema Ernährung im Gepäck

Gestartet ist am Dienstag am Linzer Taubenmarkt die Hilfswerk-Tour, die diesmal den Themenschwerpunkt „Ernährung im Alter“ hat. Was wir essen, hat Einfluss auf unsere Gesundheit – im Alter ganz besonders. Denn aufgrund körperlicher Veränderungen nehmen wir bestimme Nährstoffe weniger gut auf oder können sie schlechter verwerten.

Die Muskelmasse nimmt stetig ab, der Körperfettanteil steigt eher. Auch die Knochenmasse geht zurück. Der Stoffwechsel und die Verdauung ändern sich. Es kommt dadurch leichter zu Mangelerscheinungen, die sich nachteilig auf die Vitalität auswirken.

Mangelernährung – die übergewichtige wie auch normal- oder untergewichtige Menschen betreffen kann, ist ein weit verbreitetes Problem bei älteren Menschen, so die Mediziner.

„Von Wechselbeschwerden über Kau- und Schluckstörungen bis hin zu zum Verlust von Muskelmasse – vielen Einschränkungen im Alter kann man die richtige Ernährung entgegenwirken“, sagt Hilfswerkobmann Landtagspräsident Max Hiegelsberger: „Es ist uns aber mitunter nicht bewusst, welch gewaltigen Einfluss unser Ernährungsverhalten auf unsere Lebensqualität hat.“

Vielfältige Information

Das Hilfswerk als erfahrener Anbieter von Pflege und Betreuung ist mit den Herausforderungen beim Älterwerden bestens vertraut und setzt beim diesjährigen Ernährungsschwerpunkt auf vielfältige Informationswege, um die Bedeutung des Themas zu unterstreichen.

Die neue Ernährungsbroschüre unterstützt dabei, die Ernährung jeden Tag ein Stück weit zu verbessern und informiert, auf welche Nährstoffe es dabei wirklich ankommt. Sie ist kostenlos unter der Telefonnummer 0800/800 820 oder auf hilfswerk.at/oesterreich/publikationen zu bestellen.

Der Tourbus macht in folgenden oö. Bezirken Halt und bietet Information, Beratung und Unterhaltung.