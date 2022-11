Hobby-Astronomen kommen in Freistadt voll auf ihre Rechnung

Verein will mit neuem Teleskop noch mehr Interessierte ansprechen

Mit einem Highlight zum fünfjährigen Bestehen kann der Astronomische Verein Mühlviertel (AVM) mit Sitz in Freistadt aufwarten.

Mit finanzieller Unterstützung der Leader Region Mühlviertler Kernland in Höhe von 60 Prozent konnte ein mobiles Teleskop der deutschen Firma Nauris mit einem Objektivdurchmesser von 60 Zentimeter im Wert von 25.000 Euro angeschafft werden.

„Damit ist es möglich, den Besuchern von Sternenführungen beeindruckende Erlebnisse zu bieten“, sagt Obmann Franz Hofstadler.

Das Teleskop könne für Führungen bei der Freiwaldsternwarte in Sandl, in Schulen oder bei besonderen Himmelsereignissen – wenn es das Wetter erlaubt – sogar am Freistädter Hauptplatz zum Einsatz kommen.

Zu diesem Zweck will der aus Hobby-Astrologen und Astrofotografen bestehende Verein eng mit dem regionalen Tourismusverband und der Leader Region kooperieren.

Zum Kennenlernen hält am 29. November um 20 Uhr im Kino Freistadt Vereinsmitglied Gerald Rhemann, dessen Foto vom Kometen Leonard unter weltweit 3000 Einreichungen zum „Astrofoto des Jahres“ gekürt wurde, den Bildvortrag „Durch Raum und Zeit“.