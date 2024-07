Hochschwangere musste nach Crash aus Auto befreit werden

Im Zuge eines Überholmanövers kam es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Gemeinde St. Georgen in Obernberg am Inn in der Ortschaft Dietraching (Bezirk Ried) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 30-jähriger Bosnier, der mit seinem Pkw Richtung Obernberg unterwegs war, überholte vor der Kreuzung der Wippenhamer Straße (L1087) mit der Geinberger Straße (L1102) einen Lkw und bremste vor einer Stopp-Tafel ab. Gleichzeitig kam aus Richtung Gurten eine hochschwangere 27-Jährige aus dem Bezirk Ried.

Es kam zur Kollision, durch die die beiden Fahrzeuge in das angrenzende Feld geschleudert wurden. Die 27-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Krankenhäuser Braunau und Ried eingeliefert.