Hochwasserschutz macht den Linzer zu einem sicherem Hafen

Der Hafen Linz wird gegen ein 300-Jähriges Hochwasserereignis abgesichert. Am Dienstag, dem 6. Februar, erfolgte der offizielle Spatenstich für das 40-Mio.-Euro Projekt.

Das Hochwasserereignis im Jahr 2002 überstand der Hafen Linz noch unbeschadet, „2013 waren aber auch Hafen und Industriegebiet betroffen“, erinnerte Linz AG-Generaldirektor Erich Haider.

Um das Hafengelände und den angrenzenden Stadtteil künftig vor den Wassermassen zu schützen, werden nun der bestehende Trenndamm abgedichtet und ein mobiler Hochwasserschutz sowie ein 26 Meter breites Trenntor bei der Hafeneinfahrt errichtet. Das Projekt soll sicherstellen, dass die Umschlags-, Lager- und Transportaktivitäten auch bei Hochwasserereignissen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können.

Angesichts der Veränderungen durch den Klimawandel sei es wichtig, sich regional auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten, so Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne): „Und dabei ist der Hochwasserschutz eine besonders wichtige Maßnahme.“

Breite Förderung

Die Projektkosten betragen insgesamt rund 40 Mio. Euro. Das Projekt wird national vom Bundesministerium für Klimaschutz mit rund 14 Mio. Euro, vom Land Oberösterreich mit rund 8,5 Mio. Euro sowie von der EU mit 11,8 Mio. Euro gefördert.

Die verbleibenden 5,6 Millionen Euro werden von der Linz AG, der Schiffswerft und der Firma Plasser & Theurer übernommen. Beim Hochwasserschutz handle es sich um eine zentrale Investition in den Industriestandort Linz, betonte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

„Der Hochwasserschutz macht den Linzer Hafen buchstäblich zu einem sicheren Hafen und ist ein zentraler Baustein für die nachhaltige Sicherheit und Stabilität des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der sich über die gute gemeinsame Entscheidung von Unternehmen, dem Land, dem Bund, der Stadt und der EU freute.

Fertigstellung bis Juli 2025

„Mit der Errichtung des umfassenden Hochwasserschutzes wird die große Hafentransformation nun mit Fokus auf die vorausschauende Standortsicherung fortgesetzt“, so Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Bereits begonnen haben die Bauarbeiten an der rund 300 Meter langen Notlände, die Schiffen ein sicheres Anlegen ermöglicht, wenn diese die Einfahrt in den Handelshafen nicht mehr schaffen. Die Notlände besteht aus einer senkrechten Stahlbetonmauer, deren Oberkante auf 255,90 Meter über Adria hergestellt wird.

Direkt an die Notlände anschließend wird ein 26 Meter langes Hochwasserschutztor errichtet. Die Stahlbetonarbeiten an der Torkammer erfolgen noch dieses Jahr, im Februar 2025 ist die Montage des Hochwasserschutztors geplant. Die Hafeneinfahrt muss dafür von Juli bis November 2024 gesperrt werden.

Im Anschluss an das Hochwasserschutztor erfolgt stromaufwärts bis zum Beginn des Geländes der Schiffswerft auf einer Länge von rund 700 Metern die Ertüchtigung des Hochwasserschutzdammes.

Von Wolfgang Schobesberger