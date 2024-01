Hohe Kosten für Verunfallten bei Großeinsatz der Bergrettung

Die Einsatzstunde beläuft sich in Oberösterreich je nach Aufwand zwischen 247,50 und 990 Euro.

Mit im Schnitt täglich einem Einsatz hat das Jahr 2024 für die oö. Bergrettung begonnen. Am Dienstagnachmittag musste etwa ein Skifahrer (23), der auf der Wurzeralm abseits der Piste 30 Meter abgestürzt war, mit dem Hubschrauber gerettet werden. Ein derartiger Einsatz kann für den Verunfallten, wenn er nicht versichert ist, teuer werden. Die Tarife sind dabei nicht in allen Bundesländern gleich.

Die Bergrettung Oberösterreich stellt grundsätzlich pro Einsatz eine Rechnung an den Verunfallten. Der seit Jänner diesen Jahres gültige Tarif beträgt 495 Euro pro Stunde, egal wie groß die Rettungsmannschaft ist.

Billiger wird es nur, wenn es sich um einen Kleineinsatz mit minimalem Aufwand handelt, dann sind 247,50 Euro pro Stunde zu berappen. Deutlich teurer wird die Alarmierung allerdings, wenn die Retter zu einem aufwändigen Großeinsatz ausrücken müssen. In derartigen Fällen verrechnet die Bergrettung OÖ 990 Euro pro Stunde.

Hinzu kommen die Kosten für den Einsatz der Flugrettung. Beim ÖAMTC schlägt sich die Flugminute – das heißt, der Hubschrauber befindet sich tatsächlich in der Luft – österreichweit mit rund 100 Euro zu Buche. Pressesprecher Ralph Schüller spricht gegenüber dem VOLKSBLATT von durchschnittlichen Einsatzkosten allein für die Flugrettung von im Schnitt 4500 Euro.

Wobei die Anzahl der verrechneten Sport-, Freizeit- und Alpinunfälle pro Jahr relativ konstant etwa vier Prozent bzw. rund 100 Flüge im Einsatzgebiet Oberösterreich beträgt. Autounfälle und medizinische Notfälle werden von der Sozialversicherung gedeckt.

Knapp 15.000 Euro für Großeinsatz verrechnet

Eine saftige Rechnung erhielt im Vorjahr ein Linzer Skitourengeher (59), der im Frühjahr 2023 auf dem Schrocken nach einem Wechtenbruch rund 80 Meter in die Tiefe gestürzt war. 130 Bergretter aus Oberösterreich und der Steiermark rückten bei widrigem Wetter aus. Eine Rettung aus der Luft war zunächst unmöglich, der ÖAMTC-Pilot konnte nur für die Bergretter Material an der Bergstation des Sessellifts auf der Höss absetzen. Erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit ergab sich ein Zeitfenster, in dem der verunfallte Vater und sein Sohn vom Berg geflogen werden konnten. Für die Bergretter endete der Einsatz nach 8 Stunden und 13 Minuten gegen 23 Uhr. Für den Großeinsatz belief sich die Rechnung somit auf knapp 15.000 Euro, hinzu kamen die Kosten für den Flug.

2023 könnte Rekordbilanz von 2022 toppen

Insgesamt absolvierten die 870 Bergretter, davon 45 Frauen der 23 Ortstellen in Oberösterreich 2022 exakt 525 Einsätze mit 586 Personenrettungen. Das war eine Rekordbilanz. Die Zahlen für das Vorjahr werden laut Christoph Preimesberger, Landesleiter der Bergrettung OÖ, „gerade gesammelt und erst Ende Jänner vorliegen“. „Möglicherweise erzielen wir wieder einen Rekord“, sagt Preimesberger zum VOLKSBLATT. Jedenfalls habe sich die Zahl der Personenrettungen seit 2012 verdoppelt.

2022 stammten 67 Prozent der Geretteten aus Österreich, gefolgt von 15 Prozent Deutschen und zehn Prozent Tschechen. Zwei Drittel der Personen waren verletzt, zudem waren zwölf Todesfälle zu beklagen. Die Hälfte der Alarmierung erfolgten wegen Stürzen, Ausrutschern und Abgleitern, gefolgt von verirrten Personen und medizinischen Notfällen. Insgesamt war die oö. Mann- und Frauschaft 6389 Stunden im Einsatz.

Von Michaela Ecklbauer