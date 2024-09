Hohe Temperaturen bescherten Linz AG Bäder Top-3-Saison

Von Anfang Mai bis 8. September gab es 365.549 Gäste in ihren Freibädern

Über vier Prozent mehr Badegäste im Vergleich zum Vorjahr dürfen sich die Linz AG Bäderoasen in dieser Sommersaison freuen. Startet die Saison Anfang Mai noch verhalten, war ab Mitte Juni die Badelust im Freien geweckt. Sie hielt aufgrund der hohen Temperaturen bis zum 8. September an.

Zwischen Mai und September besuchten insgesamt 365.549 Freibadegäste die Linz AG Bäderoasen. „Wir sind mit der diesjährigen Sommersaison sehr zufrieden und konnten insgesamt rund 12.800 Eintritte mehr als im Vorjahr verzeichnen. Die Sommerferien waren von sehr hohen Temperaturen geprägt, weshalb viele Badegäste Abkühlung suchten. Mit einer Gesamtbesucherzahl von 365.549 zählt die Sommersaison 2024 zu den Top 3 der vergangenen 15 Jahre“, sagt Linz AG Bäder-Leiter Roland Heß.

Spitzenwert von rund 105.430 Badegästen im Juli

Mit insgesamt 105.436 Badegästen ist der Juli heuer absoluter Spitzenreiter. Der Spitzentag der Sommersaison 2024 lag aber noch im Juni: Am Samstag, dem 29. Juni, erfrischten sich 4.547 Badegäste im Parkbad, im Hummelhofbad waren es am gleichen Tag 3.182 Gäste und in der Erlebnisoase Schörgenhub 2.343 Badegäste.

Am 9. September starteten die Linz AG Bäderoasen in die Wintersaison, aufgrund von Arbeiten im Hallenbad und Saunabereich der Erlebnisoase Schörgenhub wird diese erst mit Ende Oktober wieder in Betrieb gehen.