Home-Invasion bei Ex-Landesrat: „Täter sind Schwerkriminelle“

Nach der geklärten Home-Invasion beim ehemaligen Landesrat Josef Fill in Gurten im Bezirk Ried im Innkreis im vergangenen Juli hat die Polizei am Donnerstag in einer Pressekonferenz weitere Details bekannt gegeben.

Wie volksblatt.at berichtete, handelt es sich bei den gefassten Tätern — für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung — um einen 46-jährigen Nordmazedonier aus Skopje und um einen 42-jährigen Deutschen mit kosovarischen Wurzeln aus Eppelheim.

Lesen Sie auch

Sie waren gemeinsam mit einem noch unbekannten dritten Mann für den Raub verantwortlich. Als Tippgeber konnte ein 28-Jähriger aus Ried im Innkreis gefasst werden. Dieser war es, der laut dem Leitenden Rieder Staatsanwalt Alois Ebner die Sache ins Rollen gebracht hat. Alle drei Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Nordmazedonier federführend

Der Innviertler, gegen den in Ried ein Verfahren wegen Handels mit Kokain ansteht, soll den 46-Jährigen bei einem Drogengeschäft in Basel (Schweiz) zur Tat angestiftet haben. Bei den Fills sei etwas zu holen, ließ er den Nordmazedonier wissen, der bei der Ausführung als Kopf der Bande fungierte und die Mittäter organisierte, wie Gottfried Mitterlehner, der Leiter des Landeskriminalamts betont.

Gewitter dämpfte Einbruchsgeräusche

Am 17. Juli 2023 hatten die drei vermummten Männer um ein Uhr nachts das Küchenfenster im Haus der Familie aufgezwängt — der Umstand, dass zu dieser Zeit ein Gewitter über den Ort zog, half den Tätern. Sie blieben ungehört.

Im Haus überwältigten sie den früheren Politiker (84), dessen Frau (80) und Tochter (60), fesselten sie mit Kabelbindern an Händen und Füßen und deckten ihre Gesichter mit Textilien ab, so Ebner. Eine Stunde lang wurde das Haus durchsucht. Die bislang noch nicht gefundene Beute: Schmuck, Uhren und Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Bei dem Überfall erlitten die beiden Frauen einen massiven Schock, der 84-Jährige einen Bruch eines Mittelhandknochens. Der Umstand, dass eines der Opfer somit schwer verletzt wurde, bestimmt die Anklage — schwerer Raub mit einem Strafrahmen von 5 bis 15 Jahren Haft.

Estnische Kundschafter flogen dank Passanten auf

Den raschen Ermittlungserfolg verdanken die Kriminalisten auch einer Anzeige, die drei Tage vor dem Überfall bei der Polizei eingegangen war. Passanten hatten nahe dem Haus in einem Wald einen Pkw mit nordmazedonischen Kennzeichen bemerkt. Polizisten kontrollierten die Insassen, zwei Esten. Gegen einen bestand ein Haftbefehl der StA Graz. Der Mann wurde festgenommen, der Wagen sichergestellt. Darin fand die Spurensicherung ebenso wie im Haus der Opfer DNA-Spuren des 46-Jährigen.

Berufskriminelle mit langer Vorstrafenliste

Der Nordmazedonier und der Deutsche konnten schließlich in Zagreb und Freiburg, der 28-Jährige in Ried verhaftet werden. Den Ermittlern gegenüber stellt sich der Innviertler als Opfer dar, schildert Ebner, er sei gezwungen worden. Doch für die Ermittler ist klar, dass es sich bei ihm um den Initiator handelt.

Was die beiden direkten Täter betrifft: „Wir haben es hier mit Schwerverbrechern, mit Berufskriminellen zu tun“, sagt Ebner. Beide Männer haben bereits mehrjährige Haftstrafen verbüßt, einer wurde 17 Mal, der andere 11 Mal verurteilt. Dabei sei es um Diebstahl, Suchtgifthandel, Bandenkriminalität, eine weitere Home-Invasion, etc. gegangen, so der Staatsanwalt.

Hinweise zum dritten Mann sowie zu einem weiteren Fluchthelfer erhofft man sich nun von den Mittätern. Diese schweigen bislang. Die Ermittlungen laufen.

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl lobte vor allem die internationale Zusammenarbeit bei den Ermittlungen: „Das war ein Paradefall, so wie es gehen soll!“

Von Renate Enöckl