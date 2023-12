Hund attackiert Kamele bei Zirkus in Perg

Ein Vorfall ereignete sich am Samstagabend im Bezirk Perg, als ein unbekannter Mann seinen Hund bei einem lokalen Zirkus freilaufen ließ.

Der Hund griff vier Kamele an und verletzte sie leicht an den Beinen. Der 23-jährige Besitzer der Kamele wurde selbst am Schienbein verletzt.

Nachdem der Mann seinen Hund angeleint hatte, entfernte er sich vom Ort des Geschehens. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Hundebesitzer bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Besitzer und die Hunderasse zu identifizieren. Die leichten Verletzungen der Kamele wurden vor Ort versorgt.