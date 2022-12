Bei Kontrollen am oö./tschechischen Grenzübergang in Weigetschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) hat die Polizei mehrere in Tschechien gekaufte illegale Feuerwerke konfisziert.

Ein 29 Jahre alter Syrer hatte eine Packung pyrotechnische Gegenstände der Klasse F3 sowie eine Stahlrute, die als verbotene Waffe gilt, im Fahrzeug. Er wird angezeigt.