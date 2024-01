Im Gerstl in der Gortana-Passage in Wels wird weiter Bier gebraut

Der Innviertler Martin Seidl, einer der erfahrensten Diplom-Brauerei-Sensoriker und Diplom-Biersommeliers, hat seit zu Jahresbegin die Agenden der Gerstl-Brauerei in der Gortana-Passage übernommen.

Seidl ist Inhaber der Innviertler Privatbrauerei „Dietrachinger“ in Moosbach und braut – nach dem Kooperationsende mit der „Brauerei Grieskirchen“ – nun weiterhin das Gerstl-Bier nach traditionell ursprünglichem Rezept.

Lesen Sie auch

Zudem ist geplant, ein Bierkompetenzzentrum am Standort in der Gortana-Passage zu eröffnen sowie Fort- und Weiterbildungen zum Thema anzubieten. Seidl will nicht nur die Brauerei zu führen, sondern auch die Bierkultur in Wels zu fördern und Wissen in diesem Bereich zu teilen. Die Details dazu werden gerade erarbeitet.