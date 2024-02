Im „KlimaEck“ der Stadtbibliothek geht es richtig zur Sache

Mit Februar startete in der Linzer Stadtbibliothek im Wissensturm das „KlimaEck“ – eine neue Plattform für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. In Kooperation mit dem Klimabündnis Oberösterreich und mehr als 20 Vereinen und Initiativen entwickelte die Stadtbibliothek ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen.

Das große Thema „Klima“ wird durch kostenlose Workshops, Ausstellungen und interaktive Formate im „KlimaEck“ lebendig und greifbar. Mit vielen Möglichkeiten für Austausch und Vernetzung ist ein Treffpunkt für alle, die sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit interessieren, mehr darüber erfahren wollen oder selbst aktiv werden möchten.

„Bereits in den vergangenen Jahren wurden von der Stadtbibliothek viele nachhaltige Angebote geschaffen, die für alle zugänglich sind: die Dingelei(h), die die ressourcensparende Nutzung von Gegenständen ermöglicht, der Lastenradverleih, bei dem in fünf Linzer Bibliotheken Lastenräder ausprobiert werden können oder die Digitalisierbar, in der jeder selbst ausgewählte Dokumente digitalisieren kann. Mit der neuen Plattform ‚KlimaEck‘ wird die Stadtbibliothek im Wissensturm immer mehr zu einer Green Library“, ist Klimastadträtin Eva Schobesberger stolz.

Informationen und Termine unter https://wissensturm.linz.at/bibliothek/green-library.phphttps://wissensturm.linz.at/bibliothek/green-library.php