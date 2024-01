Im Suff Bekannten angeschossen: 56-Jähriger vor Gericht

Ein gerichtliches Nachspiel hat für einen 56-jährigen Österreicher ein feucht-fröhlicher Abend im Bezirk Ried.

Der Mann war bei einem Bekannten zu Besuch und hatte dort stark alkoholisiert und in einem emotional erregten Zustand mit einem Colt, den er legal besessen hatte, hantiert. Im Lauf der Waffe hatte sich eine scharfe Patrone befunden, ein Schuss löste sich und traf den Wohnungsbesitzer im linken Oberarm. Das Opfer erlitt einen Durchschuss.

Der Angeklagte, der sich derzeit in U-Haft befindet, muss sich am 23. Februar wegen fahrlässiger Körperverletzung und Bestimmung zur falschen Beweisaussage am Landesgericht Ried verantworten.

Der 56-Jährige hatte nämlich versucht, das Opfer davon zu überzeugen, dass die Patrone im Lauf reiner Zufall gewesen und der Angeklagte davon ausgegangen sei, dass er die Waffe in einem ungeladenen Zustand zum Besuch mitgenommen habe.