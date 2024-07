In 40 Jahren zum Export-Champion — ASMAG feiert Firmenjubiläum

Was 1984 in einem kleinen technischen Büro in einem Einfamilienhaus in St. Konrad begann, ist heute ASMAG, ein weltweit anerkanntes Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau für die Stahl- und Metallindustrie.

Geschäftsführer ist nach wie vor der Gründer selbst – Johann Vielhaber, dessen Innovationen vom Almtal aus die Welt erobern. Mit seinen technischen Lösungen kommt ASMAG auf eine Exportquote von über 80 Prozent. Entwickelt, konstruiert und gefertigt werden die Maschinen und Anlagen in Scharnstein. Zu den global gefragten Produkten zählen unter anderem Zieh- und Richtmaschinen sowie Sägen und ganze Fertigungslinien für Rohre, Stangen und Profile.

Lesen Sie auch

„Unser Fokus liegt seit jeher auf Innovation und Qualität“, erklärt Vielhaber den internationalen Erfolg seines Unternehmens. Werden in Scharnstein 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, so kommen an den Standorten in Österreich, Deutschland, Italien und USA noch rund 250 hinzu. Viele davon folgten der Einladung zur 40-Jahr-Feier, die im Toscana Congress in Gmunden mit zahlreichen Ehrengästen, Kunden, Lieferanten und Partnern über die Bühne ging.

Der Vizepräsident der WKOÖ, Clemens Malina-Altzinger, und Landesinnungsmeister Fritz Danner überreichten an diesem Abend Johann Vielhaber und Gattin Martha die Wirtschaftsmedaille für ihre großen Verdienste. Die Firma ASMAG ist trotz der globalen Ausrichtung stark in der Region verwurzelt und engagiert sich mit zahlreichen Initiativen vor Ort.

„Auch in der Zukunft wollen wir den Erfolgsweg nachhaltig fortsetzen, indem wir unsere Effizienz und Produktivität weiter steigern“, gab Vielhaber ein Versprechen ab. Er wird dabei verstärkt auf Zukunftstechnologien setzen, so der Gründer und Geschäftsführer von ASMAG. Mit dem Innovationsgeist, der vom Almtal ausgeht, wird dies eindrucksvoll gelingen, waren sich die Anwesenden einig.